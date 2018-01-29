شاهد: مصنع يحول نفايات بلاستيكية لصادرات بـ40 مليون دولار

يحول مصنع تركي في غازي عنتاب (جنوب)، العبوات البلاستيكية التي يجمعها من النفايات، إلى منتجات صناعية، تصدر إلى 35 دولة حول العالم.

ويحول المصنع العبوات البلاستيكية التي تجمع من النفايات، من داخل وخارج تركيا، إلى خيوط وألياف صناعية، ويعيد تصديرها على شكل منتجات صناعية.

ويسعى المصنع لرفع إنتاجه العام المقبل إلى 6 آلاف طنٍ شهريا، وزيادة صادراته إلى 40 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الغزل والألياف الصناعية في غازي عنتاب، ظفر قابلان "نقوم بإعادة ما استوردناه من العبوات البلاستيكية من أوربا وأمريكا، بتصديره على شكل خيوط صناعية إليها".

وأضاف "على الرغم من حداثة عهدنا في هذا المجال إلا أننا نقوم بصناعة منتجات منافسة في السوق (…) العبوات الفارغة التي تجمع من القمامة، نقوم بإعادة تدويرها وصناعة منتجات مضادة للبكتيريا وتستخدم في المستشفيات".

وأشار إلى أن المصنع يواكب أحدث التقنيات في إعادة تدوير العبوات البلاستيكية.