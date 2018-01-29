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اقتصاد|الإمارات

التضخم في الإمارات يرتفع 2.7 بالمائة في ديسمبر الماضي

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
29/1/2018

أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات العربية المتحدة، ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية أن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار التبغ وخدمات النقل.

وبحسب البيانات، قفز الرقم القياسي العام للتبغ 70.24 بالمائة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

فيما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 بالمائة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 3.23 بالمائة.

في المقابل، تراجعت تكلفة الإسكان والمرافق، التي تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين، على أساس سنوي، بنسبة 0.32 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.69 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعكس معدل التضخم، وهو الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

المصدر : الأناصول
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