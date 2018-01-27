بدء العمل بزيادة أسعار الخبز في الأردن

بدأ العمل في الأردن السبت بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 % تثير قلق محدودي الدخل.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16 يناير/كانون الثاني رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن "وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز (…) التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح السبت الموافق 27 كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018".

وبموجب الأسعار الجديدة أصبح كيلوغرام الخبز العربي الكبير 32 قرشا (45 سنتا أمريكياً) بدلا من 16 قرشا، أي بزيادة تصل إلى 100 % وكيلوغرام الخبز العربي الصغير ب 40 قرشا (56.4 سنتا أمريكيا)، بدلا من 24 قرشا بزيادة 67 %. كما حددت الحكومة سعر كيلوغرام خبز "الطابون" ب 35 قرشا (49.4 سنتا) بدلا من 18 قرشا أي بزيادة 90 %.

ولتعويض رفع الدعم، بدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي بـ "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.