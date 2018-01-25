شاهد: مهرجان للتسوق يعزز مكانة قطر السياحية بالمنطقة

واصل مهرجان قطر للتسوق أنشطته الترفيهية والترويجية وعروض الخصومات في مراكز التسوق في أنحاء البلاد، بهدف اجتذاب المتسوقين وتعزيز مكانة قطر كمقصد لسياحة التسوق في المنطقة.

وقالت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة بقطر، إن المجمعات التجارية في دولة قطر لعبت دور أساسيا في جذب السائحين لهذه المنصات.

وأوضحت أن قطر تضم ما يقرب من مليون متر مربع من مساحات التسوق، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجمعات التجارية تحت الإنشاء، ويتوقع أن تفتح أبوابها قريبا.

وأسهمت النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق في العام الماضي بما قيمته 1.06 مليار ريال قطري (نحو 290 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي، كمل زاد عدد الزوار المتوافدين على مراكز التسوق بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2016 بحسب بيان للهيئة العامة للسياحة في قطر.

وتقول شهبيك إن المهرجان يهدف في هذا العام إلى إظهار التنوع الثقافي في قطر.

ولفتت إلى أن مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية ركز بشكل كبير على شعار الأصالة بأسلوب عصري.

وقالت: "نقصد بالأصالة هنا تعدد الثقافات وكيفية إظهار هذه الثقافات المتنوعة. في قطر أساسا هناك العديد من الثقافات وحاولنا إننا نبرزها خلال فترة المهرجانات. ليس فقط بطريقة إبرازها، ولكن أيضا بتتمة استراتيجية قطر حينما انفتحت على ثلثن العالم. فإحنا نستقطب العديد من الجنسيات والدول".

ويستمر المهرجان حتى 7 فبراير/شباط 2018.