البث الحي
اقتصاد

شاهد: مهرجان للتسوق يعزز مكانة قطر السياحية بالمنطقة

25/1/2018

واصل مهرجان قطر للتسوق أنشطته الترفيهية والترويجية وعروض الخصومات في مراكز التسوق في أنحاء البلاد، بهدف اجتذاب المتسوقين وتعزيز مكانة قطر كمقصد لسياحة التسوق في المنطقة.

وقالت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة بقطر، إن المجمعات التجارية في دولة قطر لعبت دور أساسيا في جذب السائحين لهذه المنصات.

وأوضحت أن قطر تضم ما يقرب من مليون متر مربع من مساحات التسوق، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجمعات التجارية تحت الإنشاء، ويتوقع أن تفتح أبوابها قريبا.

وأسهمت النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق في العام الماضي بما قيمته 1.06 مليار ريال قطري (نحو 290 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي، كمل زاد عدد الزوار المتوافدين على مراكز التسوق بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2016 بحسب بيان للهيئة العامة للسياحة في قطر.

وتقول شهبيك إن المهرجان يهدف في هذا العام إلى إظهار التنوع الثقافي في قطر.

ولفتت إلى أن مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية ركز بشكل كبير على شعار الأصالة بأسلوب عصري.

وقالت: "نقصد بالأصالة هنا تعدد الثقافات وكيفية إظهار هذه الثقافات المتنوعة. في قطر أساسا هناك العديد من الثقافات وحاولنا إننا نبرزها خلال فترة المهرجانات. ليس فقط بطريقة إبرازها، ولكن أيضا بتتمة استراتيجية قطر حينما انفتحت على ثلثن العالم. فإحنا نستقطب العديد من الجنسيات والدول".

ويستمر المهرجان حتى 7 فبراير/شباط 2018.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)