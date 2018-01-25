البث الحي
اقتصاد|الولايات المتحدة

الدولار يرتفع بعد تصريحات لترمب

25/1/2018

تخلص الدولار من خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد في نهاية المطاف أن يكون الدولار قويا.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي قال ترامب "الدولار سيزداد قوة وفي نهاية المطاف أنا أريد أن أرى الدولار قويا"، مضيفا أن تعليقات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن الدولار أسيء تفسيرها.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.36 بالمئة إلى 89.522 في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.438 .

وتتناقض تصريحات ترمب مع تعليقات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشين قبل يوم واحد رحب فيها بانخفاض الدولار، وأعاد منوتشين تصريحاته الخميس بأن تراجع الدولار أفاد الميزان التجاري الأمريكي في المدى القصير، لكنه استدرك بأنه يؤمن بأهمية قوة العملة في المدى الطويل.

وقال منوتشين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أعتقد أنني كنت ثابتا تماما فيما يتعلق بالدولار. الوزراء السابقون سعوا إلى رفع الدولار عن طريق التصريحات. ما قلته هو أننا ندعم في المقام الأول التداول الحر للعملة".

لكنه أضاف أنه راض عن المستوى الحالي قائلا "مستوى الدولار ليس مبعث قلق بالنسبة لي".

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)