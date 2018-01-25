الدولار يرتفع بعد تصريحات لترمب

تخلص الدولار من خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد في نهاية المطاف أن يكون الدولار قويا.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي قال ترامب "الدولار سيزداد قوة وفي نهاية المطاف أنا أريد أن أرى الدولار قويا"، مضيفا أن تعليقات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن الدولار أسيء تفسيرها.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.36 بالمئة إلى 89.522 في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.438 .

وتتناقض تصريحات ترمب مع تعليقات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشين قبل يوم واحد رحب فيها بانخفاض الدولار، وأعاد منوتشين تصريحاته الخميس بأن تراجع الدولار أفاد الميزان التجاري الأمريكي في المدى القصير، لكنه استدرك بأنه يؤمن بأهمية قوة العملة في المدى الطويل.

وقال منوتشين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أعتقد أنني كنت ثابتا تماما فيما يتعلق بالدولار. الوزراء السابقون سعوا إلى رفع الدولار عن طريق التصريحات. ما قلته هو أننا ندعم في المقام الأول التداول الحر للعملة".

لكنه أضاف أنه راض عن المستوى الحالي قائلا "مستوى الدولار ليس مبعث قلق بالنسبة لي".