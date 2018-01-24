الذهب يسجل أعلى مستوى في عام ونصف

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وارتفعت طلبات الشراء على الذهب كأداة للتحوط من تضخم محتمل بعد أن رحب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بضعف الدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات بعد أن قال الوزير إن تراجع الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1360.23 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1356.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وارتفع البلاتين 1.04 بالمئة إلى 1016.80 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1021.20 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1111.25 دولار للأوقية.