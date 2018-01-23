ودائع الأجانب في البنوك القطرية تعاود الارتفاع مع انحسار تأثير الحصار

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي (الثلاثاء) أن ودائع الأجانب لدى البنوك القطرية ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى.

وذلك منذ أن فرضت أربع دول عربية حصارا جويا وبريا وبحريا على دولة قطر في يونيو حزيران الماضي، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية وفرضت قيودا على السفر.

وبدأت البنوك والمستثمرون من السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو حزيران عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.

لكن البيانات أظهرت أنه في ديسمبر كانون الأول ارتفعت ودائع الزبائن الموجودين في الخارج لدى البنوك القطرية بمقدار 2.2 مليار ريال (606 ملايين دولار) عن الشهر السابق لتصل إلى 137.1 مليار ريال.

وكانت تلك الودائع بلغت 184.6 مليار ريال في مايو/ آيار، قبل الحصار.

ويقول مصرفيون إن الغالبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر غادرت البلد الخليجي وهو ما يترك قدرا ضئيلا من الأموال لسحبها.

ومن ناحية أخرى فإن استقرار الاقتصاد القطري منذ أن فرض الحصار ساعد البنوك في اجتذاب أموال من مودعين أجانب آخرين.

وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.

من ناحية أخرى، بلغت ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني.