شاهد: أردنيون يحتجون على زيادات ضريبية جديدة

أصبح التسوق أمرا مكلفا جدا لكثير من الأردنيين بعد أن أعلنت الحكومة زيادات ضريبية جديدة هذا الشهر.

وترفع الحزمة الضريبية الجديدة الاستثناءات عن ضرائب المبيعات العامة وتوحد معدلات الضرائب التي كانت من أربعة إلى ثمانية في المئة على عدد كبير من السلع بعشرة في المئة.

وبناء عليه يتوقع أن ترتفع بشكل كبير أسعار سلع بينها البنزين والخبز والتبغ.

وقد شارك عشرات الأردنيين في احتجاج على تلك الزيادات رفعوا خلالها لافتات مكتوبا عليها "رفع الأسعار لعب بالنار" و "لا..لا للغلاء" ورددوا هتافات من بينها "حرية..حرية".

وأوضح أردني يدعى عاطف أبو فروة أن توفير الاحتياجات الأساسية أصبح أمرا صعبا بشكل متزايد.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أعلن الأسبوع الماضي عن حزمة رئيسية من زيادات الضرائب بإرشاد من صندوق النقد الدولي قائلا إنها ضرورية لخفض الدين العام.

وبدأ تطبيق معظم الضرائب بالفعل باستثناء الإجراء الخاص بمضاعفة سعر الخبز الذي من المقرر تطبيقه أوائل الشهر المقبل.

ويرى اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الفقراء الأردنيين وهم يمثلون أغلبية سكان البلاد، ورفع الدعم الذي أدى إلى اضطرابات مدنية فيما مضى.

وعبر أصحاب المتاجر أيضا عن قلقهم من تلك الزيادات الضريبية موضحين أنهم ربما لن يستطيعوا متابعة أعمالهم لأنها سوف تتسبب في ابتعاد الزبائن عنهم.

وقالت الحكومة الأردنية إنها ستخفف تضرر الفقراء بالقرار من خلال استثناء المنتجات الغذائية الرئيسية والأدوية من ضرائب المبيعات.