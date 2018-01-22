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اقتصاد

العملات الافتراضية تعود للخسائر بعد تحذيرات النقد الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
22/1/2018

عادت العملات الافتراضية لدوامة الخسائر خلال التعاملات المتأخرة، من جلسة الاثنين، مع تنامي المخاوف بعد تحذيرات بشأنها، صدرت عن صندوق النقد الدولي.

ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق اليوم، الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، إلى التنسيق بشأن قواعد تضبط أسواق العملات الرقمية، محذرا من المخاطر الكامنة وراء ارتفاع أسعارها.
وانخفضت اليوم عملة "بيتكوين"، الأكثر شهرة، بنسبة 8.2 % دون 11 ألف دولار لتصل إلى 10780 دولارا بقيمة سوقية 182.05 مليار دولار.

ونزلت عملة "إيثيريوم" إلى 994 دولارا بقيمة سوقية 96.8 مليار دولار، فيما هبطت عملة "ريبل" بنسبة 13.2 % إلى 1.24 دولار بقيمة سوقية أقل من 48 مليار دولار.

وتعرضت العملات الافتراضية لخسائر حادة في الفترة الماضية، مع اتجاه عدد من الدول لإخضاعها إلى ضوابط ولوائح تنظيمية، تحول دون إساءة استخدامها في تمويل العمليات غير المشروعة، بما فيها الإرهاب وغسل الأموال والاحتيال.

وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية قفزت بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر : الأناضول
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