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اقتصاد|السعودية

السعودية تسعى لإعادة تمويل قرض قيمته 10 مليارات دولار

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
21/1/2018

قال مكتب إدارة الدين في السعودية (الأحد) إن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي بقيمة عشرة مليارات دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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