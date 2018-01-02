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اقتصاد

النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفعل الاحتجاجات في إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2/1/2018

سجلت أسعار النفط الثلاثاء أقوى مستوياتها في بداية العام وذلك منذ منتصف 2015، وسط الاحتجاجات ضد الحكومة في إيران واستمرار خفض الإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لأقوى مستويات في بداية العام وذلك منذ 2014، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات واسعة ضد الحكومة في إيران واستمرار خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك وروسيا.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستقرة عند حوالي 60.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 60.74 دولارا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران 2015.

واستقرت أيضا العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند نحو 66.80 دولارا للبرميل، بعدما صعدت إلى 67.29 دولارا في وقت سابق من الجلسة مسجلة أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي يفتتح فيها الخامان العام عند مستوى أعلى من 60 دولارا للبرميل.

المصدر : رويترز
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