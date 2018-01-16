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اقتصاد|الولايات المتحدة

المتسوقون الأمريكيون ينفقون 108 مليارات دولار على المشتريات عبر الإنترنت

16/1/2018

أظهرت بيانات من أدوبي أناليتكس يوم الثلاثاء أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا قدره 108 مليارات دولار للاستفادة من خصومات مواقع تجزئة على الإنترنت خلال موسم عطلات 2017.

وتظهر البيانات تهافت المتسوقين على الشراء من مواقع إلكترونية مثل أمازون دوت كوم ومواقع أخرى لمبيعات التجزئة على الانترنت، وأن عددا أكبر من الأشخاص فعلوا ذلك باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وقالت أدوبي إن هذا الرقم مرتفع بنسبة 14.7 بالمئة عن مجمل المشتريات في موسم عطلات 2016. وتجمع أدوبي بياناتها عن طريق قياس 80 بالمئة من جميع الصفقات عبر الانترنت لأكبر 100 شركة أمريكية لمبيعات التجزئة عبر الشبكة العالمية.

ويقع موسم العطلات في الولايات المتحدة في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

ومع إنفاق بلغ 6.6 مليار دولار حقق (سايبر مانداي)، وهو يوم الاثنين التالي لعطلة عيد الشكر، أكبر يوم على الإطلاق للمشتريات عبر الانترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الوطني لشركات التجزئة إن مجمل الإنفاق في موسم العطلات الأمريكية، سواء عبر الانترنت أو من المتاجر الفعلية، ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة، وهو أعلى زيادة في 12 عاما، ليصل إلى 691.9 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن في سوق الوظائف وتوقعات بارتفاع الأجور والعلاوات بعد مشروع قانون الضرائب الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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