شاهد: لحظة انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا وإصابة العشرات

انهار طابق في مقر بورصة إندونيسيا، الاثنين، ما أدى إلى جرح نحو 80 شخصا جراء سقوط الركام في الباحة الداخلية بحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وقال مسؤولون وشهود عيان إن طابقا أوسط بين طابقين يطل على البهو الرئيسي لمبنى بورصة إندونيسيا انهار اليوم، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص منهم العديد من طلبة الجامعات سقطوا تحت كتل الأسمنت وغيرها من الحطام.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية سيتيو واسيستو إن معظم المصابين كانوا من طلاب الجامعات من باليمبانج في سومطرة الذين كانوا يزورون البورصة كجزء من جولة دراسية.

والمبنى الذي أقيم في أواخر تسعينيات القرن الماضي جزء من مجمع مؤلف من برجين يضم كذلك مقر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وكان المجمع هدفا لهجوم انتحاري نفذه إسلاميون متشددون في سبتمبر أيلول عام 2000.

واستبعدت الشرطة أن يكون انهيار اليوم ناجم عن قنبلة، وقالت إن 77 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

وقالت تيريانا تامبونان مديرة تطوير الأعمال بمستشفى ام.ار.سي.سي سيلوام أحد المستشفيات القريبة من البورصة إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وأضافت "كسور العظام قد تكون خطيرة. نحتاج لإجراء تقييمات أخرى" وتابعت أن هناك ثلاث حالات اشتباه في كسور على الأقل من بين المصابين.

وطوقت الشرطة المبنى بينما كان الناس يفرون منه في حين تم نقل المصابين، وقال رئيس البورصة تيتو سوليستيو إن البورصة ستتحمل تكلفة علاجهم.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي انهيار هيكل من الخرسانة والمعدن حول مقهى ستاربكس قرب مدخل المبنى.

وقالت ميجها كابور التي تعمل في المبنى وكانت في البهو عند حدوث الانهيار "بدأت ألواح خرسانية تتساقط. كان هناك تراب كثيف وانفجرت مواسير المياه".

وتابعت "سمعت صوت تحطم عال. رأيت امرأة فاقدة الوعي تحت لوح خرساني"، مضيفة أن الطابق المنهار كان فوق مكتب الاستقبال.

وقالت وزيرة المالية سيري مولياني اندراواتي إنها تأمل ألا يؤثر الانهيار على ثقة المستثمرين في البلاد.

واستأنفت البورصة العمل بعد ظهر اليوم.