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اقتصاد

شاهد: تدشين خط بحري جديد بين قطر وكوريا الجنوبية

13/1/2018

أعلن ميناء حمد، جنوب العاصمة القطرية الدوحة، عن وصول سفينة حاويات عملاقة من كوريا الجنوبية إلى الميناء، إيذانا بتدشين خط ملاحي جديد بين البلدين.

وقال مسؤولون في الميناء إن تدشين الخط الجديد يأتي ضمن خطط الميناء لتلبية احتياجات سوق قطر في ظل الحصار المفروض عليها منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت شركة مواني قطر عبر حسابها على "تويتر" إن سفينة الحاويات العملاقة "هيونداي درايف"، التي يبلغ طولها 365.5 متر وتبلغ قدرتها الاستيعابية 13154 حاوية نمطية، تعد أكبر سفينة حاويات يتم استقبالها منذ افتتاح ميناء حمد في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشارت مواني قطر إلى أن السفينة ستعمل على خط ملاحي بين الموانئ الصينية والكورية ودولة قطر.

وأضافت أن هذا الخط يعتبر إضافة لحركة التجارة الدولية، خاصة لصادرات قطر من منتجات البتروكيماويات لكافة دول العالم، مشيرةً إلى أن هذا هو الخط رقم 22 الذي يعمل من خلال ميناء حمد.

وقالت الشركة إن هذه هي أول رحلة مباشرة للسفينة من ميناء "كوانغ يانغ" بكوريا الجنوبية ضمن خدمة (كوريا – الشرق الأوسط) الأسبوعية.

وسبق للميناء أن دشن خطوطا بحرية مع سلطنة عمان والصين والهند، ويقول مسؤولون إن هناك استعدادات تجري لتدشين خطوط جديدة مع بعض دول جنوب شرق آسيا.

المصدر : الأناضول
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