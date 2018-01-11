البنك المركزي المصري يفتح حسابا لتحصيل "الفكة"

قال البنك المركزي المصري (الخميس) إنه فتح حسابا مصرفيا لتحصيل "كسور الشيكات" ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية.

وتبدو هذه الخطوة تطبيقا لفكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طرحها قبل أكثر من عام؛ حيث طالب في سبتمبر/أيلول 2016 مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من "فكة" كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وأوضح البنك المركزي في بيان الخميس أنه سيجري "خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء".

وقال إن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.

وقال البنك المركزي إن ذلك يستهدف "خدمة الاقتصاد القومي" وعزاه إلى "عدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء".

وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر ليقوم بتحويل رصيد حساب "كسور الشيكات" إلى صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي مباشرة.