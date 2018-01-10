البث الحي
اقتصاد

سكك الحديد القطرية تجرّب أول قطار بمشروع مترو الدوحة

10/1/2018

تفقّد رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مشروع مترو الدوحة، وشهد أولى العمليات التجريبية التي أجرتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل).

الزيارة التفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية جاءت، صباح الأربعاء، بهدف الوقوف على سير الأعمال في المشروع، وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام 2017 وخططها المستقبلية.

ويفترض أن هذه العملية التجريبية للقطار والخط الحديدي هي اختبار للمرافق الأساسية التي سيكون لها دور رئيسي في نقل الأفراد حال انطلاقه رسميا في 2020.

ويتوقع أن يلعب مترو الدوحة دورا محوريا في تنقل جماهير مونديال قطر عام 2022.

وتتميز مجموعة القطارات الجديدة -بدون سائق- بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة، كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب.

وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)