السعودية ترفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قررت رفع أسعار المشتقات النفطية.

وبحسب الأسعار الجديدة فإن سعر البنزين 91 سوف يُرفع من 0.75 ريال ليصبح 1.37 ريال للتر الواحد، ويرتفع البنزين 95 من 0.90 ريال ليصبح 2.04 ريالات.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار الديزل للشاحنات سيبقى عند السعر السابق وهو 0.47 ريال، وكذلك الكيروسين سيبقى عند سعر 0.64 ريال.

وأوضحت الوكالة أن الهدف من رفع الأسعار هو تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، ولضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.

وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويشار إلى أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، واتخذت إجراءات اقتصادية جراء انخفاض أسعار البترول من مستوى 109 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014، ليصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في منتصف يناير/ كانون ثاني 2016.

وتعاني الموازنة السعودية جراء الإنفاق العسكري الضخم في الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن التي بدأت أواخر مارس/آذار 2015.

وبدأت المملكة في يوليو/تموز الماضي فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100%، في حين تبدأ العام المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأعلنت السعودية بدء تطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، بواقع مئة ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل مرافق، ترتفع تدريجيا حتى أربعمئة ريال بحلول 2020.