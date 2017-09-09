فنزويلا ستبيع النفط بعملات غير الدولار

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الجمعة) أن حكومته ستبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقال مادورو في حديث تلفزيوني "لقد قررت البدء ببيع النفط والغاز والذهب والمنتجات الأخرى التي تصدرها فنزويلا بعملات جديدة من بينها اليوان الصيني والين الياباني والروبل الروسي والروبية الهندية وغيرها".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن "إقامة نظام اقتصادي متحرر من الإمبريالية الأمريكية أمر ممكن التحقيق".

وتحظر العقوبات الأمريكية الأخيرة شراء المصارف الأمريكية للسندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة الفنزويلية أو التعامل مع الشركة الوطنية للنفط المملوكة من الدولة.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى "منع النظام الديكتاتوري لمادورو من مصدر تمويل مهم لضمان استمرار حكمه".

وندد مادورو بالعقوبات الأمريكية معتبرا أنها تشكل حصارا ماليا واقتصاديا.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفنزويلا محذرة من أن خطر التخلف عن الدفع أصبح أكثر ترجيحا.

ويتعين على البلاد تسديد 3,8 مليار دولار من مستحقات الديون خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ وتشرين الثاني، بينما تراجع احتياطيها من العملات الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم. وهي مصدر لـ8 % من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية. وتصدر الشركة الوطنية للنفط 1,9 مليار برميل يوميا الولايات المتحدة.