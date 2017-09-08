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اقتصاد

الذهب يصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
8/9/2017

ارتفع الذهب (الجمعة) إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عام مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وعزز من صعود الدولار أيضا صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب العام الماضي.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.7% ليسجل 1359.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5% إلى 91.177 اليوم الجمعة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين إرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 18.15 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل/نيسان عند 18.20 دولار للأوقية.

المصدر : رويترز
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