أردوغان يقيل رئيس الصندوق السيادي التركي ويتعهد بإعادة الهيكلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة) إن بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي بعد إقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدم تحقيق أهدافه منذ تأسيسه قبل عام.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله إن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من أمس (الخميس) وجرى تعيين رئيس بورصة إسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة.

وتبلغ قيمة الصندوق 40 مليار دولار.

وقال أردوغان في تصريحات لوكالة رويترز قبل جولة خارجية: "لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة. نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة قازاخستان".

وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، المسؤول عن الصندوق، وقررا "أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال".

وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار.

وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.

غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30% من الناتج الاقتصادي.

ونقلت الحكومة للصندوق حصصا حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة ترك تليكوم لخدمات الهاتف الثابت.

وقالت الحكومة إنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وأبلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.