مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها في أكتوبر

أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي قراراً بتثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للشهر الثاني على التوالي.

وقال الوزير الجارحي إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي جاء "اتساقا مع استقرار سعر العملة خلال الفترة الماضية".

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وخفضت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي هذا الشهر إلى 16 جنيها بدلا من 16.25 جنيها في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت وزارة المالية المصرية، خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيهاً، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق له.

ونفذت مصر تحريرا كاملا لسعر صرف عملتها المحلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقا لمتوسط قيمة السوق.

ويجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.71 جنيه في المتوسط مقابل 17.75 جنيه قبل شهر.