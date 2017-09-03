إسرائيل ستنفق 28 مليار دولار على البنية التحتية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) إن مكتبه سينشر قريبا خطة إنفاق بما يزيد عن 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على مشروعات البنية التحتية على مدى عدة سنوات.

وقال نتنياهو، متحدثا في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المشروعات المخطط لها ستتضمن استثمارات من القطاع الخاص.

وأبلغت كارنيت فلوج محافظة البنك المركزي الإسرائيلي الاجتماع بأن تحسين البنية التحتية للنقل العام سيكون أحد مجالات الاستثمار.

وقالت فلوج للوزراء "مستوى البنية التحتية في إسرائيل غير كاف، وبصفة خاصة في مجال النقل العام، وفي المدن الكبيرة بشكل رئيسي، وأيضا في نظام توزيع الكهرباء وفي البنية التحتية للاتصالات".

وتابعت "حجم الاستثمار السنوي منخفض بالمقارنة مع المستويات الدولية، ولذا فإننا لم نسد الفجوة في مستوى البنية التحتية مقارنة مع اقتصادات متقدمة أخرى، وهو ما يضغط على الإنتاجية وإمكانات النمو في الاقتصاد".

وأضافت أن الحكومة ينبغي أن تنشئ وحدة خاصة لإدارة عطاءات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإشراف عليها.