شركات المحمول بمصر ترفع أسعار بطاقات الشحن 36%

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، في مصر ارتفاع أسعار بطاقات شحن الهاتف المحمول بنسبة 36%.

وقال الجهاز في بيان إن بطاقة الشحن بسعر 100 جنيه (5.7 دولار) على سبيل المثال ستتضمن رصيد مكالمات بقيمة 70 جنيها فقط (4 دولارات).

وشهدت الفئات الأخرى من بطاقات الشحن نفس الزيادة، بحسب قيمة كل منها.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبد الواحد، في تصريحات صحفية، إنه سيتم خصم 14% من قيمة كروت الشحن تكلفة تشغيل، بخلاف حساب ضريبة القيمة المضافة 14%، و8% ضريبة جدول (تفرض على السلع الترفيهية).

وتأتي الزيادة الجديدة رغم دخول شبكة رابعة جديدة لخدمات المحمول المتمثلة في المصرية للاتصالات (حكومية) قبل أيام وتوقعات بانخفاض الأسعار جراء المنافسة.

وأطلقت مصر رسميا (الخميس) خدمات الجيل الرابع للمحمول الـ4G.

وفي 2016 باعت مصر أربع رخص للجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع دولارات لإنعاش المالية العامة.

واشترت الرخص شركات تشغيل الهاتف المحمول الأربع في البلاد وهي فودافون مصر وأورانج واتصالات مصر والمصرية للاتصالات المملوكة للدولة والتي تحتكر خدمات الهاتف الثابت.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قدمت شركات المحمول الثلاث فودافون، اتصالات، أورانج طلبا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على تحريك أسعار دقيقة المحمول، وبعض الخدمات لتواكب ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن ما تقول الحكومة المصرية إنه برنامج إصلاح اقتصادي بدأته منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.