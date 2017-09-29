الخطوط القطرية تستحوذ على 49% من ميريديانا الإيطالية

استحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على 49% من "أي كيو أي هولدنغ" الشركة الأم لطيران ميريديانا الإيطالية لتضيفها إلى محفظتها من الاستثمارات في شركات الطيران الأجنبية.

وتحتل خطوط ميريديانا المرتبة الثانية بين كبرى شركات الطيران في إيطاليا بعد أليطاليا، في حين لم يتم الإفصاح عن قيمة الاستحواذ على الشركة بعد مفاوضات بدأت رسميا قبل أكثر من عام.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إنه سعيد بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة المهمة التي ستساعد على زيادة تنافسية ميريديانا في السوق الأوربية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إن الاتفاق يمثل تحولا لميريديانا وسيساعد قطاع السياحة الإيطالي، خصوصا في جنوب البلاد الأكثر فقرا.

أما وزير النقل الإيطالي غراتسيانو ديلريو فقال إن الاتفاق سيضمن تأمين الوظائف للعاملين في ميريديانا وسيتيح إمكانية لنمو الوظائف في المستقبل.

وذكر بيان للخطوط القطرية أنه سيتم الإعلان عن إستراتيجية جديدة ورئيس تنفيذي جديد لميريديانا "في الوقت المناسب"، لكن الباكر قال إن القطرية ستعمل مع ميريديانا على تحسين ارتباطها بإيطاليا ووجهات أوربية أخرى والولايات المتحدة.

وتملك الخطوط القطرية حصة أقلية في كل من مجموعة "إنترناشونال إيرلاينز" الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، و"لاتام إيرلاينز" التي تعمل في أمريكا الجنوبية.