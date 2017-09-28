ألمانيا تدشن مصنعا لطاقة الرياح شمالي المغرب الشهر المقبل

أعلن "غوتز شميدت" سفير ألمانيا في المغرب، الخميس، عن تدشين مصنع لشفرات طاقة الرياح في مدينة طنجة (شمال)، يوم 11 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وتبلغ تكلفة الاستثمار في المصنع المرتقب، 100 مليون يورو (119 مليون دولار).

وقال شميدت على هامش افتتاح يوم الطاقة المغربي الألماني في الرباط، إن المصنع الذي ستشيده شركة "سيمنز"، سيوفر 700 فرصة عمل مباشرة.

وبحسب السفير الألماني، يعد المصنع الذي سينتج شفرات أجهزة طاقة الرياح، ويعزز من إنتاج البلاد للطاقة المتجددة إلى جانب الطاقة الشمسية، الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ووفق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فإن الفيدرالية الاتحادية الألمانية، تستطيع خلق 11 ألف منصب شغل بالمغرب، في مجال الطاقة بحلول 2030.

ويشغل قطاع الطاقة المتجددة حاليا في ألمانيا 370 ألف شخص، ويبلغ رقم معاملاتها 19 مليار يورو (22.36 مليار دولار).

وتراهن المملكة المغربية على الطاقة المتجددة لتقليل تبعيتها إلى الخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق 100 مليار درهم (9.9 مليار دولار) سنوياً.

ويقول مسؤولون مغاربة إن المملكة تعتزم تأمين 52 بالمائة من إجمالي احتياجاتها الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.