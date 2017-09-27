شاهد: قطر تستهدف جذب 5.6 مليون سائح سنويا

أعلنت قطر إستراتيجيتها السياحية الجديدة خلال الاحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي في الدوحة الأربعاء.

وتستهدف الخطة الجديدة للسنوات الخمس القادمة جذب 5 ملايين و600 ألف سائح سنويا بحلول عام 2023 وأن تسهم السياحة بنسبة 3.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتزامن إعلان هذه الإستراتيجية مع مواجهة قطر لقيود عديدة فيما يتعلق بالرحلات الجوية وإغلاق الحدود من جانب دول مجاورة ذات صلة بالأزمة الدبلوماسية الحالية في المنطقة.

وحظرت السعودية والإمارات العربية والبحرين على مواطنيها زيارة قطر بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وتذكر احصائيات الهيئة العامة للسياحة في قطر أن مليونا و400 الف سائح زاروها في الأشهر الستة الأولى من عام 2016 بينهم 665 ألفا و355 زائرا من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان للسعودية النصيب الأكبر في هؤلاء الزائرين.

وأوضح حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة أن سياسات تيسير التأشيرات الجديدة سوف تعوض عن انخفاض عدد الزوار من دول مجاورة وتجذب سياحا من أسواق مختلفة.

وفي أغسطس أب أعلنت قطر، التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تستهدف السماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى البلاد بدون تأشيرة. ومن بين تلك الدول الصين والهند وروسيا ومعظم الدول الأوربية ضمن خطة لتشجيع السياحة.