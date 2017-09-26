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اقتصاد|مصر

مصر تمدد رسوم الحماية على حديد التسليح المستورد

حديد تسليح
حديد تسليح
26/9/2017

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قرارا بتمديد فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح المستورد لمدة شهرين تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وفرضت مصر في شهر يونيو/حزيران الماضي رسوما لمكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة أربعة أشهر تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الرسوم تحددت عند 17 في المائة لحديد التسليح الصيني وبين 10 و19 في المائة للحديد التركي وبين 15 و27 في المائة لحديد التسليح الأوكراني.

ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن. وتشهد أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات كبيرة منذ يونيو حزيران الماضي وحتى الآن.

وقفزت الأسعار من نحو تسعة آلاف جنيه للطن في مايو أيار إلى ما يقارب 12 ألف جنيه حاليا في أغلب مصانع الحديد.

المصدر : الأناضول + رويترز
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