قطر تزود بنغلاديش بالغاز لمدة 15 عاما

قالت شركة راس غاز القطرية في بيان إنها وقعت اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته 15 عاما مع بتروبنجلا البنغلاديشية يوم الاثنين.

وبموجب الاتفاق ستورد الشركة القطرية 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لبتروبنجلا لمدة 15 عاما.

وذكرت الشركة أن التسليمات ستكون لصالح وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة التابعة لبتروبنجلا بالقرب من جزيرة موهيشكالي البنغلاديشية في أول عقد طويل الأجل للتسليم في هذه الوحدة.

والاتفاق هو الأول الذي تبرمه بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال وسيساعد في تغطية النقص في الغاز الطبيعي بالسوق المحلية. ويسلط العقد مع أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم الضوء على صعود جنوب آسيا كسوق جديدة للوقود.

وستبدأ أول وحدة بنغلاديشية عائمة للتخزين وإعادة التغييز، والتي وردتها إكسيليريت إنرجي الأمريكية، العمل في موعد أقصاه أبريل نيسان 2018 بينما من المنتظر أن تبدأ الوحدة الثانية العمل بحلول أكتوبر تشرين الأول التالي.

وتتطلع بنغلاديش لإضافة وحدتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال العام القادم.