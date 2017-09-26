البث الحي
اقتصاد

قطر تزود بنغلاديش بالغاز لمدة 15 عاما

26/9/2017

قالت شركة راس غاز القطرية في بيان إنها وقعت اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته 15 عاما مع بتروبنجلا البنغلاديشية يوم الاثنين.

وبموجب الاتفاق ستورد الشركة القطرية 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لبتروبنجلا لمدة 15 عاما.

وذكرت الشركة أن التسليمات ستكون لصالح وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة التابعة لبتروبنجلا بالقرب من جزيرة موهيشكالي البنغلاديشية في أول عقد طويل الأجل للتسليم في هذه الوحدة.

والاتفاق هو الأول الذي تبرمه بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال وسيساعد في تغطية النقص في الغاز الطبيعي بالسوق المحلية. ويسلط العقد مع أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم الضوء على صعود جنوب آسيا كسوق جديدة للوقود.

وستبدأ أول وحدة بنغلاديشية عائمة للتخزين وإعادة التغييز، والتي وردتها إكسيليريت إنرجي الأمريكية، العمل في موعد أقصاه أبريل نيسان 2018 بينما من المنتظر أن تبدأ الوحدة الثانية العمل بحلول أكتوبر تشرين الأول التالي.

وتتطلع بنغلاديش لإضافة وحدتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال العام القادم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)