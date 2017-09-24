مصر: غربلة شحن قمح روماني لاحتوائها على بذور الخشخاش

قررت النيابة العامة المصرية غربلة شحن قمح روماني رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم أن النيابة العامة وافقت على غربلة الشحنة لفصل البذور عن القمح.

وأوضح المتحدث حامد عبد الدايم أن التحقيقات مازالت جارية بشأن شحنة من القمح الفرنسي اُكتشف أيضا احتواؤها على بذور الخشخاش.

وقال وزير الزراعة المصري إن بذور الخشخاش المتنوعة التي وُجدت في الشحنتين القادمتين من فرنسا ورومانيا ليست خطيرة وإنه ينبغي الإفراج عنهما وغربلتهما قبل اتخاذ قرار بشأن السماح بطرحهما في السوق من عدمه.

وقال مصدر لوكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن "صوامع تخزين الحبوب الموجودة في سفاجا ليست جاهزة لغربلة القمح الروماني والفرنسي"، مضيفا بأن الغربلة ستجري في الصوامع الداخلية التابعة لميناء سفاجا فى محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر.

وقاطع الموردون للمناقصات الضخمة التي تطرحها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، العام الماضي عندما سعت البلاد لعدم السماح بالشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.

وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الثلاثاء الماضي إنها اشترت 175 ألف طن من القمح الروسي.