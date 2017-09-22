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اقتصاد

موانئ دبي توقع عقدا لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
22/9/2017

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عقد شراكة مع شركة موانئ دبي العالمية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الحكومية المصرية إن مراسم التوقيع جرت في الإمارات بين مميش، باعتباره  رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، وبحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية (الخميس) أن الفريق مميش وسلطان أحمد بن سليم قاما بتوقيع العقد بالأحرف الأولى تمهيداً للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وقال مميش، بحسب البيان، إن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وأضاف مميش أن الشراكة تستهدف أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتر مربع، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول العام المقبل.

وقال البيان إن المنطقة الصناعية ستشتمل أيضا على العديد من الصناعات وخاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والاقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع .

ونقل البيان عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، قوله إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
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