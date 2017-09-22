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اقتصاد|تركيا

الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 40 طائرة بوينغ

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
22/9/2017

قالت شركة بوينغ إن الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 40 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10.8 مليار دولار على قائمة أسعار بوينغ.

وتشير الصفقة إلى وجود طلب على طائرة المسافات الطويلة وسط تراجع الطلبيات على العديد من الأنواع عريضة البدن.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية التركية لتعزيز أسطولها بهدف تلبية الطلب على الطائرات عريضة البدن.

كانت بوينغ قالت هذا الشهر إنها ستزيد إنتاج الطائرات 787 دريملاينر إلى 14 طائرة في الشهر في 2019 لتحيي بذلك خططا كانت معلقة في السابق نتيجة تذبذب الطلب على الطائرات عريضة البدن.

المصدر : رويترز
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