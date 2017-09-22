أوبر تخسر ترخيص التشغيل في لندن

أعلنت هيئة النقل في لندن أن شركة "أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية "لن تحصل على ترخيص سيارات أجرة" ،بمجرد انتهاء رخصتها الحالية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء تحقيق خلص إلى أن شركة أوبر "غير مناسبة" للعمل في لندن، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة العامة، بما يشمل التحري عن خلفيات السائقين.

وتابعت الهيئة في بيان أنها "تعتبر أن أسلوب أوبر يظهر عدم تحملها المسؤولية المشتركة بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة العامة".

وأضاف البيان أن المشاكل التي تم التركيز عليها تشمل أسلوب أوبر في الإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية للسائقين الجدد.

وتتضمن مخاوف الهيئة أيضا برنامج غرايبول الذي "يمكن استخدامه لمنع الأجهزة الرقابية من الدخول بشكل كامل على التطبيق، ومنع المسؤولين من أداء واجباتهم الرقابية أو انفاذ القانون".

وأيد صادق خان عمدة لندن القرار، مشيرا إلى أن جميع الشركات "لابد أن تلتزم بالقواعد وتتبع المعايير الرفيعة التي نتوقعها، وبخاصة فيما يتعلق الأمر بسلامة العملاء".

وأضاف خان أن " تقديم خدمة مبتكرة لايجب أن يكون على حساب سلامة العميل".

وقالت هيئة النقل في لندن إن أوبر لديها 21 يوما كي تطعن على القرار، ويمكنها أن تستمر في العمل خلال فترة نظر الطعن.

وقال توم إلفيدج، المدير العام لأوبر في لندن، أن الشركة سوف تطعن على القرار "للدفاع عن أسباب عيش جميع هؤلاء السائقين، واختيار ملايين من العملاء من سكان لندن لاستخدام تطبيقنا".

وأضاف إلفيدج أن أكثر من 40 ألف شخص سيصبحون بلا عمل إذا ظل القرار قائما، مشيرا إلى أن أوبر ملتزمة بالسلامة، وأن سائقيها يخضعون لنفس التحريات التي يخضع لها سائقو سيارات الأجرة اللندنية السوداء الشهيرة.