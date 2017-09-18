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اقتصاد|مصر

إطلاق شبكة المحمول الرابعة في مصر

شعار المصرية للاتصالات
شعار المصرية للاتصالات
18/9/2017

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات في مصر، خدماتها للهاتف المحمول في مصر اليوم الإثنين.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ في تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول في 28 من سبتمبر/ أيلول مع شركات المحمول العاملة في البلاد.

وقال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة (الاثنين) إن شركته بدأت تقديم خدمات المحمول من خلال شبكة اتصالات مصر استثمرت نحو "سبعة مليارات جنيه (395.03 مليون دولار) على خدمات المحمول والإنترنت خلال 2017 بجانب قيمة الرخصة".

ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر/أيلول 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.

وتقدم المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80 بالمئة،  خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو/حزيران بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات.

وغيرت المصرية للاتصالات علامتها التجارية وعملت على الوصول للجمهور من خلال حملات إعلانية كبيرة منتشرة في أغلب شوارع مصر الرئيسية ستعمل تحت شعار(we).

وتتوقع الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء شبكتها الخاصة لخدمات الجيل الرابع.

وتتوقع المصرية للاتصالات أن تشكل إيرادات المحمول نحو 16 في المئة من مجمل إيراداتها في 2022.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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