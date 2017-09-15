البث الحي
اقتصاد

دعوى قضائية تتهم غوغل بالتحيز ضد النساء

14/9/2017

أقامت ثلاث موظفات سابقات في شركة غوغل دعوى تتهم الشركة التكنولوجية بالتمييز ضد النساء في الأجور والترقيات.

وتأتي الدعوى التي أقيمت في محكمة ولاية كاليفورنيا في سان فرانسيسكو فيما تواجه غوغل تحقيقا تجريه وزارة العمل الأمريكية بشأن التمييز على أساس الجنس في الأجور.

والمدعيات هن مهندسة برمجيات سابقة في غوغل ومتخصصة سابقة في الاتصالات ومديرة سابقة في الشركة. وتقول الموظفات إن غوغل تدفع للنساء في كاليفورنيا أجورا أقل من الرجال الذين يقومون بعمل مماثل كما تكلف العاملات بوظائف تقل فيها احتمالات الترقية.

وقالت كيلي ديرمودي وهي محامية عن النساء في بيان "رغم أن غوغل شركة مبتكرة ورائدة في مجال التكنولوجيا فإن معاملتها للموظفات لم تدخل القرن الحادي والعشرين".

ونفت المتحدثة باسم غوغل جينا سكيليانو المزاعم في بيان. وقالت إن قرارات التوظيف تتخذها لجان للتعيين والترقية وتخضع للتدقيق للتأكد من أنه لا يوجد تحيز على أساس الجنس.

وقالت "إذا شهدنا أي اختلافات أو مشاكل فردية نعمل على إصلاحها لأن غوغل سعت دائما لتكون شركة عظيمة بالنسبة لكل فرد من موظفيها".

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)