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اقتصاد|السعودية

بلومبرغ: طرح أرامكو السعودية قد يتأجل بضعة أشهر

أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم
أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم
14/9/2017

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تجهز خططا لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو بضعة أشهر إلى العام 2019.

وذكر التقرير أن الحكومة ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأسهم بشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في النصف الثاني من 2018 لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.

وتستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، في البورصة السعودية وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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