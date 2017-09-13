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اقتصاد|تركيا

ارتفاع معدل التجارة الخارجية التركية بنحو 11% خلال 8 أشهر

شركة فورد أوتوسان لتصنيع السيارات في تركيا
شركة فورد أوتوسان لتصنيع السيارات في تركيا
13/9/2017

سجلت التجارة الخارجية التركية ارتفاعا بنسبة 10.82% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات تركيا 103 مليارات و348 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ورغم توتر العلاقات الدبلوماسية بين برلين وأنقرة، فقد احتلت ألمانيا صدارة الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، وارتفع حجم  الصادرات إليها في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 7.12% عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت قيمتها 9 مليارات و786 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات التركية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الفترة بنسبة 149.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ وذلك رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين بخصوص الأزمة الخليجية الأخيرة، وحصار قطر.

وفي المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات، حلّ العراق بزيادة بنسبة 35.28% وبلغت قيمتها 6 مليارات و360 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

كما وصلت قيمة الصادرات التركية لبريطانيا إلى  6 مليارات و231 مليون دولار في الفترة نفسها.

وارتفعت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 33.93%، إذ زادت قيمتها من 4 مليارات و318 مليون دولار  إلى 5 مليار و784 مليون خلال الفترة ذاتها.

كما ارتفعت الصادرات التركية إلى الدول الأخرى في ذات الفترة بنسبة 6.09% وبلغت قيمتها 67 مليار و819 مليون دولار.

في ذات السياق، عاودت التجارة الخارجية بين تركيا وروسيا، وتيرة الارتفاع من جديد، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مليارا و338 مليون و534 ألف دولار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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