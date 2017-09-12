وزير الطاقة القطري: لم نتخلف عن أي شحنات من النفط منذ الحصار

قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تتخلف عن أي شحنات من النفط أو الغاز منذ بداية النزاع مع ثلاثة من جيرانها العرب الخليجيين ومصر.

وأضاف السادة في اجتماع بالدوحة عرض فيه خطة بلاده 2030 " أثناء هذا الحصار لم نتخلف قط عن شحنة واحدة من النفط أو الغاز إلى أي من شركائنا المستهلكين".

واستطرد "ذلك يظهر كيف أن قطر ملتزمة ليس فقط باقتصادنا هنا … بل أيضا تجاه الدول المستهلكة لأن هذه سلعة إستراتيجية جدا".

وكانت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصار بريا وجويا واتهمتها بدعم الإرهاب وهي التهم التي نفتها الدوحة.

وأشار وزير الطاقة القطري إلى أن هناك حاجة إلى وضع خطة لأسواق النفط لما بعد مارس آذار وإن الوقت مناسب الآن للنظر في ذلك.

وأكد أن أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط نجحوا جدا في الوفاء بالتزاماتهم.

وتابع السادة قائلا "لقد طوروا بنيانا ممتازا وهذا البنيان هو أساس جيد جدا يمكن الاستفادة منه بشكل كامل لما بعد مارس".