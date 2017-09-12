شاهد: آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد تعديل قانون العمل

تظاهر أكثر من 220 ألف فرنسي الثلاثاء بحسب الحكومة و400 ألف وفقا لإحدى النقابات ضد تعديل قانون العمل الذي يدفع باتجاهه الرئيس إيمانويل ماكرون مصرا على عدم تقديم أي تنازل بشأنه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 223 ألف شخص شاركوا في التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، في حين قال فيليب مارتينيز أمين عام نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل-سي جي تي" التي تقود الاحتجاجات إن العدد كان بحدود 400 ألف شخص.

وتخللت التظاهرة عدة صدامات بين المشاركين وقوات الأمن الذين ردوا على إطلاق مقذوفات باتجاههم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد تصريحات ماكرون بانه لن يرضخ "للكسالى ولا للمتطرفين".

وفي كاين، هتف المتظاهرون "إنها نهايتك يا ماكرون، الكسالى في الشارع".

ودعت نقابة "سي جي تي" إلى تحرك جديد في 21 أيلول/سبتمبر عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء وقبل يومين من تظاهرة لحزب "فرنسا المتمردة".

ويبدو أن جبهة المعارضة ولا سيما النقابات ليست موحدة. ففي حين تعارض "الكونفدرالية العامة للعمل" بشراسة تعديل القانون، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان "فورس اوفريير" و"الكونفدرالية الديموقراطية للعمل" دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل.

ويثير انقسام النقابات تساؤلات حول القدرة على التعبئة ضد رئيس تراجعت شعبيته في الاستطلاعات لكنه يواجه معارضة مشرذمة.

وينص تعديل قانون العمل المقترح من ماكرون على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالى نصف الموظفين في فرنسا.

ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات هدفها إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5% من القوة العاملة، مقابل معدل7.8% في أوروبا.

كما أنها تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية.

وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الإصلاحات الكبرى الإضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد.