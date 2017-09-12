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اقتصاد

استخدام الإنترنت في الأماكن العامة بأوربا مجانا

12/9/2017

وافق البرلمان الأوربي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بنشر نظام لاسلكي للإنترنت (واي فاي) بشكل مجاني في الأماكن العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث صوّت لصالح المشروع المقترح من قِبل النائب البرتغالي كارلوس زورينهو، 582 نائبًا، فيما عارضه 98 آخرون.

وفي كلمة له عقب التصويت قال زورينهو، إنّ "المشروع سيتم تعميمه على كافة المدن الأوربية خلال المرحلة القادمة، وإن هذه الخدمة ستتيح لكافة الطبقات الاجتماعية في أوربا، الاستفادة من خدمة الإنترنت".

وبحسب مشروع القرار، فإنّه "سيتم في المرحلة الأولى، توفير خدمة الإنترنت المجاني في المستشفيات والمكاتب والمؤسسات الرسمية ومراكز التسوق والأماكن العامة".

وستكون الخدمة المجانية خالية تمامًا من الإعلانات التجارية، وستحافظ على البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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