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اقتصاد

أبل تكشف عن هاتف "آيفون إكس" بعد 10 سنوات من إطلاق أول هاتف محمول لها

12/9/2017

بعد مرور عقد على كشف ستيف جوبز الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أبل الأمريكية عن هاتف آيفون تقدم الشركة اليوم الثلاثاء هاتفا جديدا من السلسلة عينها لكن بتصميم جديد تماما.

كما تقدم الشركة هاتفين آخرين فضلا عن طراز أكثر تطورا من ساعة أبل ومميزات حديثة لتلفزيون أبل.

وتطلق أبل منتجاتها الجديدة في حفل مبهر في مسرح ستيف جوبز بمبنى الشركة المصمم على شكل سفينة فضائية في أبل بارك، والذي يعتبر آخر ما صممه جوبز قبل رحيله عام 2011.

وتعتبر المنتجات الجديدة وموسم الأعياد الذي سيليه الفترة الأهم بالنسبة إلى أبل منذ سنوات.

وباعت الشركة أكثر من مليون و200 ألف هاتف آيفون في السنوات العشر الماضية مفتتحة بذلك عهد الهواتف المزودة بمميزات الكومبيوتر، لكنها عانت في السنة الماضية من تراجع ملحوظ في عائداتها؛ إذ اعتبر كثير من المستهلكين أن آخر منتجاتها آيفون 7 يشبه إلى حد بعيد آيفون 6.

وتأمل آيفون أن يخرس الهاتف الجديد المتطور، المتوقع أن يطلق عليه اسم آيفون إكس، ألسنة النقاد الذين اعتبروا أن الشركة فقدت قدرتها على الابتكار.

ويتمتع الهاتف الجديد بشاشة عرض تغطي الجهاز من حافته اليمنى إلى حافته اليسرى بألوان أكثر حيوية، والقدرة على التعرف على وجه المستخدم من دون الحاجة إلى البصمة أو الضغط على الزر لاستخدام الهاتف.

أما الهاتفان الآخران، المتوقع تسميتهما آيفون 8 وآيفون 8 بلاس، فسيمثلان تحديثا لخصائص آيفون 7 وآيفون 7 بلاس، ويتمتعان بظهر زجاجي يسهل عملية الشحن لا سلكيا.

ويتوقع أن تطرح الهواتف الجديدة في الأسواق بأسعار مرتفعة. وقال توني ساكوناجي، المحلل في شركة برنشتاين، إن سعر آيفون إكس قد يصل إلى 899 دولارا في حين يتوقع محللون آخرون أن يفوق سعره الألف دولار.

لكن السعر تبرره الأجزاء الأكثر تكلفة التي يشملها الهاتف، مثل الشاشة ذات درجة الوضوح العالية وأجهزة الاستشعار الثلاثية الأبعاد والذاكرة الأكبر.

وبالإضافة إلى تلفزيون أبل الجديد ستطرح الشركة طرازا جديدا من ساعتها بمميزات حديثة لا تحتاج معها إلى الاتصال بالآيفون لالتقاط البيانات بل ستكون قادرة على العمل بمفردها مثل الهاتف تماما.

المصدر : رويترز
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