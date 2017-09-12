آبل تعلن أسعار ومميزات "أي فون إكس و8 و 8بلس"

عقدت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" الثلاثاء احتفالا خاصا في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لإعلان بيع منتجاتها الجديدة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك عن طرح هاتف آيفون إكس الجديد للبيع، مشيرا إلى أن الشركة ستتلقى أوامر شراء الهاتف في 27 أكتوبر تشرين الأول وستبدأ عمليات الشحن في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن سعر هاتف آيفون إكس سيبدأ عند 999 دولارا، مؤكدا أن فترة تشغيل بطاريته تزيد ساعتين عن هاتف آيفون 7، وأشار إلى أن الهاتف سيكون مجهزا بشاحن لاسلكي من نموذج (كيو آي) ومزودا بخاصية "تعريف الوجه" لفتح قفل الهاتف.

وتابع كوك :" آيفون إكس مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ ومقاوم للماء والأتربة.

كما أعلن عن بدء بيع هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس على أن تبدأ أوامر الشراء في 15 سبتمبر أيلول الجاري والشحن في 22 سبتمبر.

وكشف الرئيس التنفيذ لآبل عن أن هاتف 8 بلس يأتي في نسختين 64 جيجا بايت و256 جيجا بايت وبسعر يبدأ عند 799 دولارا.

وتابع :" هاتف آيفون 8 سيكون مجهزا بشاحن لاسلكي من نموذج (كيو آي) ومزودا بشاشة 4.7 بوصة وهاتف آيفون 8 بلس شاشته 5.5 بوصة.

كما كشف عن طرح نسخة مطورة من ساعة آبل قائلا :" الفئة الثالثة من ساعة أبل المطورة ستكون مجهزة بشريحة خلوية مدمجة وأن ساعة أبل سيكون لها نفس الرقم الهاتفي لمستخدم الهاتف وستعمل مع تطبيقات مثل واتس آب" وهو ما يعني أنها لن تحتاج إلى الارتباط بهاتف "آيفون" حتى يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الهاتفية أو سماع الموسيقى عبر الإنترنت.