مصر تبدأ تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول هذا الشهر

قال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي إن شركات الاتصالات العاملة في البلاد ستبدأ في تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول هذا الشهر.

وقال القاضي في تصريحات للصحفيين بمقر الحكومة اليوم الاثنين "خدمات الجيل الرابع ستبدأ الشهر الجاري… الوزارة سوف تطرح ترددات جديدة سوف يعلن عنها بعد تشغيل ترددات الجيل الرابع".

وباعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها.

وكانت شركات المصرية للاتصالات واتصالات مصر وأورانج وفودافون قد وقعت اتفاقا في 2016 مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر على أن يتم دفع 50% من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50% بالدولار الأمريكي.