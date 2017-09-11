الخطوط القطرية تحصد جائزتين بمنتدى عالمي للسفر

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزتي "أفضل تجربة في الأجواء" و"أفضل مبادرة للحقائب"، وذلك خلال فعاليات منتدى تجربة السفر المستقبلي العالمي 2017.

وأقيم المنتدى مؤخرًا في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد منتدى تجربة السفر المستقبلي العالمي 2017، أحد منتديات السفر الرائدة التي تجمع ممثلين عن شركات الطيران والمطارات وقطاع الطيران عالمياً لتسليط الضوء على آخر ما تم التوصل إليه بخصوص تجربة المسافرين.

وأوضح بيان صدر، الأحد، عن الناقلة القطرية، أن الفوز بجائزة "أفضل تجربة في الأجواء" يؤكد تميز تجربة السفر الجديدة على درجة رجال الأعمال "كيو سويت" والتي ساهمت بتطوير مفهوم السفر على هذه الدرجة.

ويقدم جناح كيوسويت أول أسرّة مزدوجة على متن درجة رجال الأعمال مع فواصل للخصوصية يمكن تحريكها لخلق غرفة خاصة تساعد الأصدقاء وزملاء العمل والعوائل على خلق جناح خاص بهم على متن الطائرة.

ونالت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل مبادرة للحقائب" وذلك عن ابتكار النظام الإلكتروني للحقائب "حقيبة" والذي تم تطويره من قبل الناقلة القطرية ليساعد على التمكن من إدارة وتنظيم حركة الحقائب عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية.

كما يشمل النظام إمكانية المتابعة المباشرة لحركة الحقائب، وقد مكن هذا النظام الخطوط الجوية القطرية من تحقيق الامتثال للقرار رقم 753 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والذي يقضي بإلزام جميع شركات الطيران في العالم بالقيام بتعقب كل حقيبة على متن الطائرة من لحظة بدء الرحلة وحتى وصولها.

وأكد السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن الفوز بجائزة "أفضل تجربة في الأجواء" للعام الثالث على التوالي يؤكد التزام الناقلة المتواصل بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع الركاب على متن رحلاتها.

وأعرب عن الامتنان بأن تكون الخطوط الجوية القطرية أول ناقل جوي يتمكن من تحقيق الامتثال لقرار (إياتا) رقم 753 وذلك عبر التميز بنظام "حقيبة" الذي حظي بتقدير منتدى تجربة السفر المستقبلي.

وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز خلال العام الجاري منها "جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي.

وحصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر خلال الحفل جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وستقوم الخطوط الجوية القطرية بإضافة العديد من الوجهات إلى شبكة وجهاتها المتنامية خلال العام الحالي والعام القادم، بما في ذلك أبيدجان في ساحل العاج وأكرا في غانا وكانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي وأوتاباو في تايلاند وشيتاغونغ في بنغلاديش ومومباسا في كينيا.

وتعد الناقلة الوطنية لدولة قطر والرائدة في تقديم أحدث الخدمات في قطاع الطيران، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً وتشغّل واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

وتزامناً مع احتفالاتها بعشرين عاما على إطلاق عملياتها، تسيّر الخطوط الجوية القطرية أسطولاً حديثاً يتألف من 200 طائرة تتجه إلى وجهات العمل والسياحة في القارات الست.