تركيا تخطط للتجارة مع قطر بريا عبر إيران

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الأربعاء إن تركيا تخطط لاستخدام مسار بري عبر إيران لتصديرالسلع إلى قطر

وقال زيبكجي، الذي عقد محادثات في طهران يوم السبت بشأن فتح مسار عبر إيران، لرجال الأعمال والصناعة، إن الوفود الفنية ستلتقي في الأسبوع الحالي لمناقشة الخطط.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة قد نما بعد حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأرسلت تركيا طائرات وسفن بضائع إلى قطر وقالت إنها تسعى لزيادة التجارة لسد احتياجات قطر.

ويقول خبراء إن الممر التجاري المقترح سيؤدي إلى اختصار مدة الشحن من تركيا إلى قطر إلى يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر؛ إذ تبلغ المسافة على سبيل المثال بين مدينة ماردين التركية وميناء بوشهر الإيراني حوالي 1700 كيلو متر، تقطعها السيارة في 22 ساعة تقريبا، فيما تبلغ المسافة بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء حمد الدولي في قطر 140 كيلومترا فقط.