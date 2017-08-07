"جنرال موتورز" تستدعي 800 ألف شاحنة

أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء حوالي 800 ألف شاحنة من طرز "شيفروليه سيلفاردو 1500″ و"جي.إم.سي سيرا 1500" في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي عملية الاستدعاء بسبب احتمال فقدان عجلة القيادة للطاقة الكهربائية مؤقتا.

وحسب المجموعة الأمريكية، فإن الشاحنات التي تم إنتاجها عام 2014 يمكن أن تتعرض إلى فقدان مؤقت للطاقة الكهربائية في عجلة التوجيه وبخاصة أثناء الدوران بسرعة منخفضة.

وفي حالة فقدان الطاقة مؤقتا ثم عودتها، يمكن أن يفقد السائق السيطرة على عجلة التوجيه بشكل مؤقت، وزيادة خطر التصادم، بحسب تقرير إدارة الطرق السريعة والسلامة المرورية.

وأشارت الإدارة إلى استدعاء 690685 مركبة في الولايات المتحدة، و80 ألف مركبة في كندا وحوالي 25 ألف مركبة في الأسواق الأخرى.

وتعتزم "جنرال موتورز" إبلاغ أصحاب السيارات المستهدفة بالتوجه إلى الوكلاء لتحديث برنامج الكمبيوتر المسؤول عن تشغيل عجلة القيادة الكهربائية مجانا.