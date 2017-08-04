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اقتصاد

تويوتا ومازدا تتحالفان لبناء مصنع أمريكي بقيمة 1.6 مليار دولار

4/8/2017

قالت شركتا تويوتا موتور ومازدا موتور (الجمعة) إنهما تعتزمان بناء مصنع لتجميع السيارات في الولايات المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتأتي الشراكة في إطار تحالف ستقوم من خلاله شركتا صناعة السيارات اليابانيتان بتطوير تقنيات السيارات الكهربائية.

وستحصل كل شركة على حصة صغيرة في الأخرى في إطار التحالف.

وستحصل تويوتا، ثانية كبرى شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات في العام الماضي، على حصة تبلغ خمسة في المئة من مازدا لتعزز هيمنتها على قطاع السيارات في اليابان. وستحصل مازدا على حصة تبلغ 0.25 في المئة من منافستها الأكبر.

وسيمثل المصنع دفعة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتعزيز التصنيع ورفع أعداد العاملين الأمريكيين في قطاع السيارات. وإنشاء المصنع أمر مفاجئ في وقت تشهد فيه السوق الأمريكية فائضا في الطاقة الإنتاجية.

وسيكون المصنع قادرا على إنتاج 300 ألف سيارة سنويا، مع تقسيم الإنتاج بين الشركتين، وسيوظف أربعة آلاف شخص. وسيبدأ المصنع العمل في 2021. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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