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اقتصاد|الإمارات

الإمارات ترفع أسعار الوقود 7% الشهر المقبل

29/8/2017

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، الثلاثاء، زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال سبتمبر/أيلول المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وتتراوح الزيادة بين 6.3 و7 بالمائة، وهي الزيادة الثانية على التوالي.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.01 درهماً (0.54 دولار) مقابل 1.89 درهماً (0.514 دولار) في أغسطس/آب الجاري.

وارتفع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 1.9 درهماً (0.517 دولار) مقابل 1.78 درهماً (0.484 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.83 درهماً (0.49 دولار) مقابل 1.71 درهماً (0.465 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة – حسب البيانات – أن أسعار الديزل زادت من 1.88 درهماً (0.511 دولار) إلى درهمين (0.544 دولار).

كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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