3.2 مليار دولار فائض تجاري لقطر في يوليو

سجل الميزان التجاري لدولة قطر فائضا قدره 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

ويزيد هذا الفائض بنسبة 78% عن الفائض المسجل في يوليو/تموز 2016، ويقل بنسبة 4.8% عن الفائض المسجل في يونيو/حزيران 2017.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 18.1 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يوليو/تموز الماضي، بارتفاع نسبته 11.4% عن صادرات يوليو/تموز 2016.

وبلغت قيمة الواردات 6.2 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، بانخفاض نسبته 35% عن واردات الشهر نفسه من عام 2016، لكنها ارتفعت بنسبة 6.3% مقارنة بيونيو/حزيران 2017.

وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر في الشهر الماضي، في حين جاءت الولايات المتحدة في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر.