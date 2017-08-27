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اقتصاد

قطر تفتتح ميناء حمد رسميا في سبتمبر

ميناء حمد - أرشيفية
ميناء حمد - أرشيفية
27/8/2017

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية أن موعد الافتتاح الرسمي لـميناء حمد سيكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الوزارة أمس السبت في بيان إن الميناء سيمثل "نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

وقال البيان إن القدرة الاستيعابية لميناء حمد ستصل إلى 7.5 ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، وذلك بعد إنجاز كافة مراحله. ويمتد الميناء على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا.

وقد قام الميناء بدور بارز في التغلب على الحصار المفروض على دولة قطر من خلال توفير خطوط نقل بحرية عالمية متعددة وتنشيط حركة الاستيراد.

واستقبل الميناء خلال يوليو/تموز الماضي نحو 49 ألف حاوية، وثمانين ألف طن من البضائع العامة، وخمسة آلاف سيارة، و74 ألف رأس ماشية، ونحو ثمانية آلاف طن من مواد البناء.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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