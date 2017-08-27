البث الحي
اقتصاد

انتخاب مدير الخطوط القطرية لرئاسة الاتحاد الدولي للنقل الجوي

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
27/8/2017

انتخب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر لرئاسة مجلس محافظي الاتحاد اعتبارا من يونيو/حزيران 2018.

وسيتولى الباكر هذا المنصب لمدة عام واحد، خلفا للرئيس الحالي غو تشون فونغ الذي يرأس الخطوط الجوية السنغافورية وتنتهي فترة ولايته بانتهاء أعمال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد المقرر عقدها بمدينة سيدني في يونيو/حزيران 2018.

وفي بيان أصدرته الخطوط القطرية (الأحد) قال الباكر "أتشرف بانتخابي رئيسا لمجلس المحافظين لإياتا من قبل الأعضاء، في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العديد من التحديات عالميا على مختلف الصعد".

وأضاف "أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع أعضاء المجلس من أجل المحافظة على حقوق المسافرين، والعمل على تعزيز تدابير السلامة الجوية والتأكيد على حق الجميع في حرية السفر والطيران".

ويمثل إياتا 275 شركة طيران تشكل 83% من الحركة الجوية عالميا.

وحصلت الخطوط القطرية على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 من "سكاي تراكس"، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها.

ودشنت الشركة القطرية مؤخرا العديد من الخطوط الجديدة، وتنوي إضافة وجهات أخرى خلال عامي 2017 و2018، من بينها أبيدجان في ساحل العاج، وأكرا في غانا، وكانبيرا في أستراليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر