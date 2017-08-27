انتخاب مدير الخطوط القطرية لرئاسة الاتحاد الدولي للنقل الجوي

انتخب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر لرئاسة مجلس محافظي الاتحاد اعتبارا من يونيو/حزيران 2018.

وسيتولى الباكر هذا المنصب لمدة عام واحد، خلفا للرئيس الحالي غو تشون فونغ الذي يرأس الخطوط الجوية السنغافورية وتنتهي فترة ولايته بانتهاء أعمال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد المقرر عقدها بمدينة سيدني في يونيو/حزيران 2018.

وفي بيان أصدرته الخطوط القطرية (الأحد) قال الباكر "أتشرف بانتخابي رئيسا لمجلس المحافظين لإياتا من قبل الأعضاء، في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العديد من التحديات عالميا على مختلف الصعد".

وأضاف "أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع أعضاء المجلس من أجل المحافظة على حقوق المسافرين، والعمل على تعزيز تدابير السلامة الجوية والتأكيد على حق الجميع في حرية السفر والطيران".

ويمثل إياتا 275 شركة طيران تشكل 83% من الحركة الجوية عالميا.

وحصلت الخطوط القطرية على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 من "سكاي تراكس"، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها.

ودشنت الشركة القطرية مؤخرا العديد من الخطوط الجديدة، وتنوي إضافة وجهات أخرى خلال عامي 2017 و2018، من بينها أبيدجان في ساحل العاج، وأكرا في غانا، وكانبيرا في أستراليا.